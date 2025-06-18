Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi! İşte nedeni

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

INTER 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak Inter'in, 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu için kapıyı 40 milyon eurodan açacağı öğrenilince, Galatasaray cephesi frene bastı. Yönetim, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu değerlendirerek pazarlık planını devreye soktu.

15-20 MİLYON EURO ARASI

Sarı-kırmızılıların, Hakan Çalhanoğlu için düşündüğü bonservis bedelinin 15 ila 20 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun, kulübü Inter'i bu seviyelere ikna etmesi halinde önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.