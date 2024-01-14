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Hakan Çalhanoğlu, Inter'i galibiyete taşıdı

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İtalya Serie A'da Inter, deplasmanda Monza'yı 5-1 mağlup ederken, Hakan Çalhanoğlu 2 gol atarak bu sezonki performansını sürdürdü.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, deplasmanda Monza'yı 5-1'lik skorla mağlup ederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle birlikte bu sezon ligde 20 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performansa imza attı.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter, deplasmanda karşılaştığı Monza'yı 5-1'lik skorla mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 12. dakika penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Inter, 14. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı. 60. dakikada Hakan, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Matteo Pessina'nın 69. dakikada attığı gol Monza'nın maçtaki tek golü olurken, 84. dakikada penaltıdan Martinez, 2. golünü kaydetti. 88. dakikada Marcus Thuram talebayı 5-1'e getirdi ve bu gol skoru da tayin etti. Monza karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde çıktığı 20 maçta, 9 gol, 3 asistlik istatistiğe ulaştı.

Lautaro Martinez, gollerine devam etti

Inter'in Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, Monza karşısında 2 gole imza atarken, bu sezon gol sayısı 18'e yükseltti ve Serie A'da gol krallığını sürdürdü. Martinez'i, 9'ar golü bulunan Domenico Berardi, Hakan Çalhanoğlu ve Olivier Giroud takip ediyor. 26 yaşındaki forvet, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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