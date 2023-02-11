Günlerdir enkaz altında bulunan Hataysporlu Atsu'nun eşinden yürek yakan sözler: Onun için dua ediyorum

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da günlerdir enkaz altında bulunan ve kendisinden haber alınamayan futbolcu Christian Atsu için eşiMarie Claire Rupio açıklamalarda bulundu.

"ONUN İÇİN DUA EDİYORUM"

BBC'ye konuşan Rupio, "Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi." ifadelerini kullandı.

TANER SAVUT DA HALA ENKAZ ALTINDA

Hatayspor'da enkaz altındaki bir diğer isim sportif direktör Taner Savut'tan da hala haber alınamıyor. Savut'un eşi Pınar Savut sosyal medya hesabından yardım çağrılarında bulunmaya devam ediyor.