GS TV ekranlarında İrfan Can Kahveci'nin videosu için olay sözler: Yazıklar olsun, istifa edin

İrfan Can Kahveci'nin Serdar Aziz'in doğum gününde sosyal medyaya düşen videosuna ilişkin GS TV'de eski Galatasaraylı futbolcu Kerem İnan sert ifadeler kullandı. İnan yaptığı açıklamada, "Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var? Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin maç sonu takım arkadaşı Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında küfürlü tezahürata eşlik etmesi olay olmuştu. Konuya ilişkin GS TV'de sert açıklamalarda bulunuldu.

"BU CEZALAR SADECE GALATASARAY'A GELİNCE Mİ VAR?"

Eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan GS TV'de yaptığı açıklamalarda, "Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var?" dedi.

"KURULLAR İSTİFA ETMELİ"

TFF'ye sert ifadelerle yüklenen İnan, "Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.