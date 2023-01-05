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GS TV ekranlarında Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Siparişi verilmiş

Spor Haberleri

GS TV ekranlarında Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Siparişi verilmiş

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında Fenerbahçe derbisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını söylerken, "Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi GS TV ekranlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLACAK"

GS TV'de yayınlanan programda sunucu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

GS TV ekranlarında Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Siparişi verilmişHalil Umut Meler

PAZAR AKŞAMI NEFESLER TUTULACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Fedai:

Öküz altında buzağı aramak işte böyle oluyor....

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