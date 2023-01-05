GS TV ekranlarında Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Siparişi verilmiş

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında Fenerbahçe derbisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını söylerken, "Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.