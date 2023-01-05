GS TV ekranlarında Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Siparişi verilmiş
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Galatasaray'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında Fenerbahçe derbisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını söylerken, "Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi GS TV ekranlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
"DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLACAK"
GS TV'de yayınlanan programda sunucu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.
PAZAR AKŞAMI NEFESLER TUTULACAK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023