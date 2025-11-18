Haberler

Göztepe Spor Kulübü İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalyalar Kazandı

Güncelleme:
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Göztepe Spor Kulübü'nden Pınar Dönmez, Gültigin Er ve Nazlı Eda Kafkas başarılı performanslarıyla madalyalar kazandı. Pınar, yüzme branşında dört madalya elde etti, Gültigin Duatlon'da üçüncü oldu, Nazlı Eda ise A Milli Kadın Voleybol Takımı ile şampiyonluk yaşadı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 7-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Göztepe Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Organizasyona katılan Pınar Dönmez, Gültigin Er ve Nazlı Eda Kafkas, yer aldıkları üç farklı branşta madalyalar kazandı.

Pınar Dönmez yüzmede 100 metre kurbağalamada birincilik, 200 metre kurbağalamada ikincilik, 4x100 metre karışık kadın bayrak takımında birincilik ve 50 metre kurbağalamada ikincilik elde etti.

Gültigin Er ise Duatlon erkekler sprintte üçüncülük sevinci yaşarken, Nazlı Eda Kafkas ise A Milli Kadın Voleybol Takımı ile şampiyonluğa uzandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
