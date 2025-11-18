Göztepe Spor Kulübü İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalyalar Kazandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Göztepe Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Pınar Dönmez, Gültigin Er ve Nazlı Eda Kafkas, yer aldıkları üç farklı branşta madalyalar kazandı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 7-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Göztepe Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Organizasyona katılan Pınar Dönmez, Gültigin Er ve Nazlı Eda Kafkas, yer aldıkları üç farklı branşta madalyalar kazandı.

Pınar Dönmez yüzmede 100 metre kurbağalamada birincilik, 200 metre kurbağalamada ikincilik, 4x100 metre karışık kadın bayrak takımında birincilik ve 50 metre kurbağalamada ikincilik elde etti.

Gültigin Er ise Duatlon erkekler sprintte üçüncülük sevinci yaşarken, Nazlı Eda Kafkas ise A Milli Kadın Voleybol Takımı ile şampiyonluğa uzandı. - İZMİR