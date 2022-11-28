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Gittiği yerde iflah olmuyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını kulüpten kovdular

Spor Haberleri

Gittiği yerde iflah olmuyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını kulüpten kovdular

Fenerbahçe'deki sözleşmesini feshedip Almanya'ya giden Max Kruse'nin akıbeti yine aynı oldu. Wolfsburg, Max Kruse'nin sözleşmesini feshetti.

Max Kruse yine tutunamadı. Alman ekibi Wolfsburg, 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin feshedildiğini açıkladı.

Wolfsburg, 30 Ocak 2022 tarihinde 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Max Kruse'yi sezon ortasında gönderdi.

Max Kruse bu sezon oynadığı 5 maçta gol ya da asist katkısı vermedi. Alman futbolcu kulüpsüz kaldı. Kruse'nin emekli olmayacağı merak ediliyor.

Gittiği yerde iflah olmuyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını kulüpten kovdular

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Max Kruse'nin kulüpten apar topar ayrılması hakkında, "Hayatının pokerini oynadı. Bu ona pahalıya patlayacak" açıklamasını yapmıştı. Ancak Fenerbahçe daha sonra oyuncuya tazminat ödemişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Max Kruse Spor Haberler

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