Gittiği yerde iflah olmuyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını kulüpten kovdular

Fenerbahçe'deki sözleşmesini feshedip Almanya'ya giden Max Kruse'nin akıbeti yine aynı oldu. Wolfsburg, Max Kruse'nin sözleşmesini feshetti.

Max Kruse yine tutunamadı. Alman ekibi Wolfsburg, 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin feshedildiğini açıkladı.

5 MİLYON EUROYA ALDILAR

Wolfsburg, 30 Ocak 2022 tarihinde 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Max Kruse'yi sezon ortasında gönderdi.

KATKI VERMEDİ

Max Kruse bu sezon oynadığı 5 maçta gol ya da asist katkısı vermedi. Alman futbolcu kulüpsüz kaldı. Kruse'nin emekli olmayacağı merak ediliyor.

"HAYATININ KUMARINI OYNADI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Max Kruse'nin kulüpten apar topar ayrılması hakkında, "Hayatının pokerini oynadı. Bu ona pahalıya patlayacak" açıklamasını yapmıştı. Ancak Fenerbahçe daha sonra oyuncuya tazminat ödemişti.