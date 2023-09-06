'Gitti, gidecek' derken Galatasaray ile sözleşme uzatıyor! Nelsson ile her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray, transfer döneminde Avrupa ekiplerinin radarında olan Victor Nelsson'un sözleşmesini 2027'ye kadar uzatıyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin maaşına ciddi bir zam yapacak.

Victor Nelsson için gelen teklifleri reddeden Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALANACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

7 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Nelsson, Galatasaray formasıyla 88 resmi maça çıktı. Danimarkalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılar, Nelsson'u 2021-2022 sezonun başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya renklerine bağlamıştı.