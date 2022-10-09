Giresunspor'un 90. dakikada attığı gol VAR'a takıldı: Maç oynanırken kural mı değişti?

Beşiktaş, Giresunspor karşılaşmasında resmen öldü öldü dirildi. Siyah-beyazlılar stoperi Tayyip Talha'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Giresunspor'un 90. dakikada attığı ancak VAR'a takılan gol maça adeta damga vurdu. Golünün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmasına tepki gösteren Oğulcan, "Maç oynanırken kural mı değişti? El öndeyse ofsayt olmaz diye biliyorum. Hakem hocamız Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde" dedi.

Beşiktaş krizden Giresunspor galibiyetiyle çıktı ancak yine iyi sinyaller vermedi. İlk yarıda oyunun tek hâkimi misafir ekipti. Özellikle duran toplarla etkili olan siyah-beyazlılar, 15. dakikada Tayyip'le ağları sarstı. Kornerden gelen topu röveşata ile ağlara yollayan Tayyip Talha 34'te skoru 1-0'a getirdi.

VAR İNCELEMESİNDE OFSAYT KARARI

İkinci yarıda bir Beşiktaş klasiği yaşandı. Futbol olarak geçen her dakika düşen siyah-beyazlılar 90. dakikada cezalandırıldı. Hayrullah'ın indirdiği topu Oğulcan ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesinde ofsayt belirlendi, Beşiktaş ucuz kurtuldu.

WEGHORST PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş formasıyla ilk penaltı atışını kullanan Wout Weghorst, Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'yi geçemedi. Siyah-beyazlıların bu sezon kazandığı üçüncü penaltıyı da farklı isim kullandı. İlk iki penaltıda Ghezzal ve N'Koudou atışları gole çevirmişti. Weghorst'un sağ köşeye yaptığı vuruşu ise iyi okuyan Onurcan, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: KURAL MI DEĞİŞTİ?

Giresunspor, 90. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan ile golü buldu ancak pası veren Hayrullah Bilazer'in ofsaytta olduğu VAR'dan belirlendi. Yeşil-beyazlılar uzun süre itiraz ederken Oğulcan, "Maç oynanırken kural mı değişti? El öndeyse ofsayt olmaz diye biliyorum. Hakem hocamız Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde" dedi.