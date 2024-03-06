Gençlerbirliği Kulübü Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı
Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni yönetimi, Osman Sungur başkanlığında Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliğine Ozan Güler ile İlham Sıdal, yazmanlığa ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle getirildi.
Gençlerbirliği Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.
Toplantıda divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliğine Ozan Güler ile İlham Sıdal, yazmanlığa ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle getirildi.