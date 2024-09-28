Genç Fenerbahçeliler, Antalyaspor deplasmanına gitmiyor

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve derbide Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de kazan kaynıyor.

ANTALYASPOR DEPLASMANINA GİTMEYECEKLER

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin en büyük taraftar gruplarından olan Genç Fenerbahçeliler, fahiş bilet fiyatları nedeniyle Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça gitmeyeceklerini açıkladı.