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Genç Fenerbahçeliler, Antalyaspor deplasmanına gitmiyor

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Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan ve Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar tepkili. Fenerbahçe'nin en büyük taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler, Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için fahiş bilet fiyatlarına tepki göstererek maça gitmeyeceklerini duyurdu.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve derbide Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de kazan kaynıyor.

ANTALYASPOR DEPLASMANINA GİTMEYECEKLER

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin en büyük taraftar gruplarından olan Genç Fenerbahçeliler, fahiş bilet fiyatları nedeniyle Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça gitmeyeceklerini açıkladı.

Genç Fenerbahçeliler, Antalyaspor deplasmanına gitmiyor

Genç Fenerbahçeliler, Antalyaspor deplasmanına gitmiyor

Genç Fenerbahçeliler, Antalyaspor deplasmanına gitmiyor
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

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