Gemerek'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında, birçok kurumun takımları mücadele ediyor. 15 takımın katıldığı turnuvadaki gruplarda şampiyon olan ekipler finalde karşılaşacak.
Gemerek ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya, Gemerek Kaymakamlığı, Gemerek Belediyesi, Yeniçubuk Cumhuriyet Ortaokulu, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Gemerek MYO, Dr. İsmail Hakkı Oran Ortaokulu, Yeniçubuk Anaokulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sızır Orman İşletme Şefliği, Gemerek Müftülüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Gemerek Devlet Hastanesi, Eğerci Ortaokulu, Çepni Belediyesi ve Eğerci Jandarma Komutanlığı takımları katıldı.
Gemerek Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya katılan 15 takımdan gruplarında şampiyon olanlar finalde karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Spor