Galatasaraylı yıldız Juan Mata'ya büyük görev! UEFA'da söz sahibi oldu

UEFA, futbolu geliştirmek adına 'Akil İnsanlar Komisyonu' oluşturdu. Galatasaraylı Juan Mata da bu ekibin üyesi oldu.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. Fanatik'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; UEFA, 'Akil İnsanlar Konseyi' kurdu. Galatasaray'ın yıldızı Juan Mata da ekipte yer aldı.

EKİP ONAYLANDI

Futbol Parlamentosu olarak adlandırılabilecek olan bu ekip, 4 Nisan'da Lizbon'da yapılan UEFA İcra Komistesi toplantısında onaylandı. UEFA Futbol Kurulu'nun açılış toplantısı 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.

ROSETTI VE BOBAN YÖNETECEK

Kurul bağımsız olarak toplanacak ve UEFA'da hakemlerden sorumlu Roberto Rosetti ile Milan'ın efsane ismi Zvonimir Boban tarafından yönetilecek.

ELİT İSİMLER

Ekip, futbol alanında geniş deneyime ve bilgiye sahip eski oyuncularla, elit teknik adamlarla oluşturuldu. Akil Adamlar Konseyi, oyunun kuralları, hakemler, maç takvimleri, UEFA müsabakaları, genç oyuncularla ilgili yapılacaklar, oyuncuların refahı gibi birçok konuya odaklanacak.

NASIL SEÇİLDİLER?

Akil İnsanlar Konseyi'nde yer alan isimler, olağanüstü sportif başarıya, itibara ve uluslararası saygınlığa bakılarak seçiliyor. İlk anda konseye seçilen isimlerin toplamda 30 Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.

Bilge Konsey olarak adlandırılan ekipte yer alan isimler şunlar;