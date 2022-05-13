Galatasaraylı taraftarları üzecek resmi teklif yapıldı, Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaraylı taraftarları üzecek resmi teklif yapıldı, Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'da sezona damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu için Fransa'nın Olimpik Lyon takımının resmi bir teklif yaptığı bildirildi. Ancak Galatasaray'ın teklifi yeterli bulmadığı ifade edildi.

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'daki en parlak performansı sergileyen Kerem Aktürkoğlu için Fransa'nın Olimpik Lyon takımının resmi bir transfer teklifi yaptığı bildirildi.

Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Transfer, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title