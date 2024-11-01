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Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş maçından önce ne kokladığı ortaya çıktı

Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş maçından önce ne kokladığı ortaya çıktı
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Galatasaray-Beşiktaş öncesi Galatasaraylı futbolcuların bir kutu içinde bir şey kokladığı görülmüştü. Merak edilen görüntülerdeki maddenin nefes açıcı amonyak olduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta oynanan ve 2-1 sarı-kırmızılıların kazandığı Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası ortaya çıkan bir görüntü büyük merak konusu olmuştu.

AMONYAK KOKLAMIŞLAR

Nefes kesen derbi öncesi Galatasaraylı futbolcuların görüldüğü bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Futbolcuların bir kutu içinde bir şey kokladığı görüldü. Hemen hemen herkesin merak ettiği ve konuştuğu o şeyin ise nefes açıcı amonyak olduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar;

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamışTorreira

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamışIcardi

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamışIcardi

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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