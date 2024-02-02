Galatasaray, transfer döneminin sonlarına doğru takviyeler yapmaya devam ediyor

Bir süredir Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bakambu, dün akşam saatlerinde LaLiga ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli golcü, 5 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin yolunu tuttu. Galatasaray, Bakambu'nun yerini Fulham'ın Brezilyalı santrforu Carlos Vinicius ile doldurmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibiyle bu sezon 13 maçta görev alan ve bu maçların sadece 2'sine 11'de başlayan Brezilyalı golcü için Fulham, 2.5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı ekip daha düşük bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

SOL BEKTE LEVENT MERCAN BİR ADIM ÖNDE

Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi. Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı. 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.