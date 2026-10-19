Galatasaray MCT Technic, yarın Sinan Erdem'de SIG Strasbourg'u ağırlayacak

Galatasaray MCT Technic, yarın Sinan Erdem'de SIG Strasbourg'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın SIG Strasbourg'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. İlk maçında deplasmanda Cibona Zagreb'e 96-76 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş yenilgisinin ardından Strasbourg'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ikinci mücadelesine çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Cibona Zagreb'e deplamasmanda 96-76 mağlup oldu.
Sahasında Legia Varşova'yı 100-62 yenen Fransız ekibi, gruba galibiyetle başladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Strasbourg karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.