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Galatasaray MCT Technic, başantrenörlük için Gürcü Manuchar Markoishvili ile anlaştı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük için Manuchar Markoishvili ile anlaştığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyunculuk döneminde de Galatasaray forması giyen Gürcü çalıştırıcıyla sözleşme imzaladı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Manuchar Markoishvili ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray, yeni başantrenörünü açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyunculuk döneminde de Galatasaray forması giyen Gürcü çalıştırıcı Manuchar Markoishvili ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, sarı-kırmızılı formamızla şampiyonluk sevinci yaşayan, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazanan Manuchar Markoishvili ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır. Yeni başantrenörümüz Manuchar Markoishvili'ye Galatasaray Ailesi'ne yeniden hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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