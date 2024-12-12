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Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olan Galatasaray, 1-0 geriye düşmene rağmen 2-1 öne geçmeyi başarsa da uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olan temsilcimiz Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

İLK GOL MALMÖ'DEN

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 24. dakikasında 1-0 öne geçti. Larsen'in ceza sahasının sağ çizgisinden kale sahasına yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Botheim, topu ağlarla buluşturdu ve takımını üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

SANCHEZ SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

JELERT BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı. 44. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortada topla buluşan Jelert, düzgün bir tek vuruşla fileleri bulmayı başardı ve skor 1-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

GENÇ YILDIZIN GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜ

Danimarkalısağ bekin bu golü sarı-kırmızılı takımdaki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başlayan Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç futbolcu, bu süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

YUNUS AKGÜN ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının sonunda bulduğu golle devreye moralli giden Galatasaray, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Yay çevresinde Mertens ile yaptığı verkaç sonrası topu sürerek ceza sahasına giren Yunus, sol ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi ve Cimbom 2-1 öne geçti.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

BATSHUAYI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, 76. dakikada bir gol daha buldu. Batshuayi, sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına açtığı ortada pozisyonu zorlayarak kale ağzında topu ağlara gönderdi fakat pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

EFE AKMAN AVRUPA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın genç yıldızı Efe Akman, karşılaşmanın 87. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Bu sezon Süper Lig'de 3 maça sonradan dahil olan 18 yaşındaki Efe, böylelikle sarı-kırmızılı formayla ilk Avrupa maçına çıkmış oldu.

MALMÖ UZATMALARDA ATTI

Son dakikalarda baskı yiyen Galatasaray, 90+2. dakikada kalesindeki gole engel olmadı. Malmö'de Sergio Pena topu ağlarımıza gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

CİMBOM, NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla namağlup yoluna devam eden temsilcimiz, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 7. hafta karşılaşmasında 21 Ocak Salı günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Puanını 4 yapan Malmö ise 23 Ocak Perşembe günü Twente'yi konuk edecek.Sarı kırmızılı takım, lig ve Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, Avrupa çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Birde gs berabere kalınca fenerliler neden sevinir anlamam, arkadaş gidin kendi istikbalinize bakın, tamam buyuk takımız gözünüzü bizden alamıyorsunuz ama sizin içinde üzülüyoruz biz, Allah size başka dert vermesin derdin en büyüğü sizde

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Okan hocanın gözleri bazen.iyi görmüyor sanırım batshuayi bir yerini kaldıramıyor her seferinde ofsayt ta kalıyor, bir gram faydası yok, daha ne tutarsın oyunda

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Haber YorumlarıAli Kerem:

zaten fazla şımarmışlardı olacağı buydu

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Haber YorumlarıTöremen:

5 dakika daha olsaydı malmö atıcaktı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Yapı? gsye SAPI ? @N@NÎN @MÏ 6s ?

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Allah'tan Taha Ali denilen adam sonradan girdi. Adam, oyuna girdi, Galatasaray'ın sol tarafı error verdi. Çok bencilce oynamasına rağmen bence Malmö bir puanı o çocuğa borçlu.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

Eksiklerimiz var ama çok kolay gol yeme huyumuzun bununla alakası yok.. Muslera mı tutmuyor defans mı telaşlı anlamıyoruz bağıra bağıra gol geliyor

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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

hakem imdada yetişti fgs dağıttılar

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Haber YorumlarıMGk:

Muslera mı hatalı defans mı telaşlı çözemedim bağıra bağıra gol geliyor

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Haber YorumlarıSaid FARUK:

Ulan o kadar belliydi ki bu takim niye boyle a

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