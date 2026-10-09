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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Süper Lig'de yenilmeyen takım bırakmadı

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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Süper Lig'de yenilmeyen takım bırakmadı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Kasımpaşa, 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmazken Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Galatasaray karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Lacivert-beyazlılar böylece 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmadı. Paşa ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Samsunspor ile oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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