Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Süper Lig'de yenilmeyen takım bırakmadı

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Kasımpaşa, Galatasaray karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Lacivert-beyazlılar böylece 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmadı. Paşa ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Samsunspor ile oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı