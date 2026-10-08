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Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlığını Kemerburgaz'da tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde çalıştı; karşılaşma yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA
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