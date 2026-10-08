Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlığını Kemerburgaz'da tamamladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlığını Kemerburgaz'da tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde çalıştı; karşılaşma yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA