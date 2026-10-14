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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yarın FIBA Avrupa Ligi'nde Schio'yu ağırlayacak

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta Beretta Famila Schio'nun yanı sıra Sırbistan'ın Kızılyıldız ve Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen ekibiyle karşılaşacak.

Geçen sezon organizasyonda final oynayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye 68-55 mağlup olarak sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Beretta Famila Schio'yla daha önce 11 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, bu maçların 7'sinde rakibini mağlup ederken 4 maçtan ise parkeden yenik ayrıldı.

Kaynak: AA
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