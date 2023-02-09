Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, 17 yaşında depremde hayatını kaybeden taraftarın anısına 17 numarayı giyecek

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, depremde hayatını kaybeden taraftar Muhammed Emin Özkan ve tüm Türk halkı için çok üzüntülü olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından paylaşılan videoda İtalyan futbolcunun, 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan anısına bu sezon 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Zaniolo, genç taraftar ve tüm Türkiye için göz yaşartan bir mesaj verdi.

"HEPİMİZ KATKIDA BULUNALIM"

Galatasaray'ın paylaştığı videoda yeni transfer Zaniolo, "Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım." ifadelerini kullandı.

MUHAMMED'İN ANISINA 17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Zaniolo'nun videoda, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.