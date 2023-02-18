Galatasaray'ın Hatayspor'dan transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti
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Galatasaray'ın ligden çekilen Hatayspor'dan kiraladığı Sam Adekugbe, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayı giyen ilk Kanadalı futbolcu oldu.
Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'da sol bek Sam Adekugbe, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Kanadalı futbolcu, attığı imzayla sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Adekugbe, sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Kanadalı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 1959'da başlayan Süper Lig'de bu sezonun ara transfer dönemine kadar 5 kıta ve 51 ülkeden 188 yabancı futbolcuyu transfer etti.
Galatasaray, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 2 yabancı futbolcu aldı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Roma takımından genç yıldız Nicolo Zaniolo ile Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Böylelikle "Cimbom"un 1959'dan bu yana transfer ettiği toplam yabancı oyuncu sayısı 190'a yükseldi. Zaniolo, Galatasaray tarihinin ikinci İtalyan oyuncusu olurken, Adekugbe sarı-kırmızılı formayı terletecek ilk Kanadalı futbolcu olacak. Kanada'nın katılmasıyla sarı-kırmızılıların oyuncu transfer ettiği ülke sayısı 52'ye çıktı.
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray, sezon başında Avusturya vatandaşı Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: