Galatasaray'ın Hatayspor'dan transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'da sol bek Sam Adekugbe, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Kanadalı futbolcu, attığı imzayla sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.

İLK KEZ BİR KANADALI, GALATASARAY'A İMZA ATTI

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Adekugbe, sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Kanadalı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 1959'da başlayan Süper Lig'de bu sezonun ara transfer dönemine kadar 5 kıta ve 51 ülkeden 188 yabancı futbolcuyu transfer etti.

ÜLKE SAYISI 52'YE ÇIKTI

Galatasaray, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 2 yabancı futbolcu aldı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Roma takımından genç yıldız Nicolo Zaniolo ile Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Böylelikle "Cimbom"un 1959'dan bu yana transfer ettiği toplam yabancı oyuncu sayısı 190'a yükseldi. Zaniolo, Galatasaray tarihinin ikinci İtalyan oyuncusu olurken, Adekugbe sarı-kırmızılı formayı terletecek ilk Kanadalı futbolcu olacak. Kanada'nın katılmasıyla sarı-kırmızılıların oyuncu transfer ettiği ülke sayısı 52'ye çıktı.

EN FAZLA TRANSFER BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

6 TÜRK ASILLI FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray, sezon başında Avusturya vatandaşı Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: