Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti

Galatasaray’ın eski kalecisi İsmail Çipe’nin babası Hüseyin Çipe hayatını kaybetti.

  • Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası Hüseyin Çipe hayatını kaybetti.
  • İsmail Çipe, 1 Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.
  • İsmail Çipe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük, Boluspor ve Sakaryaspor gibi kulüplerde forma giydi.

Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Antakya'nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe; "Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray'ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
