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Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Mathias Ross Jensen, NEC Nijmegen'e kiralandı

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Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Mathias Ross Jensen, 250 bin Euro bedelle NEC Nijmegen kulübüne kiralandı. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, geçici transfer bedeli olarak 250.000 Euro ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Mathias Ross Jensen, 250 bin Euro bedelle NEC Nijmegen kulübüne kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandı. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV, şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mathias Ross Galatasaray Nijmegen Spor Haberler

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