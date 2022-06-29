Galatasaray ihya oluyor! Kuveyt markası Aslan'ın kasasını dolduracak
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Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, ikinci başkanlık döneminde Galatasaray'ı ileriye taşıyacak anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor. Hem transfer konusunda hem de yatırımlar konusunda taraftarın güvenini kazanan Özbek, Kuveyt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşmasının eşiğinde.
Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin hareketli geçiren sarı kırmızılılar bir yandan da sponsorluk anlaşmaları için görüşmelerini sürdürüyor.
YÜKLÜ BİR ANLAŞMA YAPILACAK
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray, Kuveyt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşmasının eşiğinde. Bugün başkan Dursun Özbek ile Arap iş adamları bir araya geldi. Yüklü bir anlaşma yapılması ve yakın zamanda bu anlaşmanın duyurulması bekleniyor.
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