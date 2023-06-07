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Galatasaray transfer yasağıyla karşı karşıya! 30 Haziran'a kadar kasaya 500 milyon lira girmesi lazım

Spor Haberleri

Galatasaray, 500 milyon lira nakit bulamaz ve haziran ayı ödemelerini gerçekleştiremezse önümüzdeki yaz transfer yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sıcak para arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar olası bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için 30 Haziran'a kadar birçok ödemeyi yapmak zorunda.

500 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Galatasaray'a futbolcuların maaşları, takımdan giden eski oyuncular ve profesyonellerin gecikmiş ödemeleri için 500 milyon liraya ihtiyaç var.

TORRENT VE PULGAR'A ÖDEME YAPILMALI

Galatasaray, 30 Haziran'a kadar Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon euro, Erick Pulgar için ise 450 bin euro ödeme yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar bu ödemeyi yapmaması durumunda önümüzdeki yaz transfer döneminde transfer yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (7)

serdar sarıer:

500 milyon TL yani aşağı yukarı 25 milyon euro [bu ülkenin vay haline vay ki ne vayy] ama gs başkanı ve yönetimi için çerez parası burada olumsuz yorum yapan diğer takım taraftarları siz zaten beter olmuşsunuz

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Comolokko61:

Win win yapın :))) Ferrari'lere benzin lazım.

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ahmet örnek:

gerek yokki elindekileri tutsun yeter

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