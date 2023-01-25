Grubun içinde Muslera da var! Sercan Yıldırım'dan gündemi sallayacak itiraf: Zevk için yaptık

Atakan Kurt'un kanalına konuk olan Sercan Yıldırım, Galatasaray'da oynadığı dönemde takımda bir poker ekibi olduğunu söyledi. Riera, Baros, Elmander, Colin Kazım ve Muslera ile poker oynadıklarını söyleyen Sercan, arkadaşlarının kendisini sırf poker oynamak için kadroya yazdırdıklarını itiraf etti.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın Galatasaray'da oynarken dönemin futbolcuları Riera, Baros, Elmander, Colin Kazım, ve Muslera ile beraber poker oynadıklarını söyledi. Yıldırım, kadroya giremediği bir maç öncesinde takım arkadaşlarının onu sırf poker oynamak için kadroya yazdırdıklarını anlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"ZEVK GEÇİRMEK İÇİN OYNUYORDUK"

Atakan Kurt'un YouTube kanalına eski futbolcu Sercan Yıldırım konuk oldu. Futbolculuk kariyerindeki anılarını anlatan Yıldırım, dönemin Galatasaraylı futbolcuları Albert Riera, Milan Baros, Elmander, Colin Kazım ve Muslera ile keyif almak ve vakit geçirmek için poker oynadıklarını söyledi.

"KAZANILAN PARA ÇALIŞANLARA VERİLDİ"

Kumardan kazandıkları parayı kulüpteki çalışanlara verdiklerini ve zevkine poker oynadıklarını söyleyen Yıldırım'ın, takım arkadaşlarının sırf poker ekibi bozulmasın diye kendisini kadroya yazdırdıklarını açıklaması büyük ses getirdi. O anlar sosyal medyada on binlerce kez izlendi.