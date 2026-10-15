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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı

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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman pas ve çift kale çalışmasıyla tamamlandı; hazırlıklar yarın saat 11.00'de bitecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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