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Galatasaray, Gençlerbirliği ile Eryaman'daki maçın hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmayla sona erdi, maç 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği- Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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