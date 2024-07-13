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Galatasaray, genç futbolcu Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Akademi futbolcusu olan Efe, geçtiğimiz sezon Galatasaray A Takımıyla ilk maçına çıkmıştı.

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Efe, Galatasaray A Takımıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 19. haftasında İstanbul'da oynanan Konyaspor karşılaşmasında çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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