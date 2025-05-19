Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
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25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılı ekip, 5. yıldızını da formalarına ekledi. 2024-2025 sezonu formalarının 5 yıldızlı versiyonu, taraftarların beğenisine sunuldu. GS Store'da satışa sunulan formalar, Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosunu da içeriyor.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı formasına taktı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu formalarının 5 yıldızlı versiyonunu görücüye çıkardı.

Galatasaray, Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı. Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

5. YILDIZIN YERİ DEĞİŞEBİLİR

Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

İstanbul'un mahalle maçların da alınan çakma yıldızlara benzemez.. Profesyonel ligler de alınan halis muhlis 5 yıldız

Yorum Beğen77
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