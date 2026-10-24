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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Uğurcan 7 maçta 9, Ederson 7 maçta 4 gol yedi

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Uğurcan 7 maçta 9, Ederson 7 maçta 4 gol yedi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta derbiye çıkacak. Derbi öncesi Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 7 maçta 9 gol yerken Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson 7 maçta 4 gol yedi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 7 maçta 9 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson da görev aldığı 7 müsabakada kalesinde 4 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bu derbi öncesinde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertliler, 6 golle ligin en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde 11 gol gördü. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 3, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı.

Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde 8 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 7, Jankat Yılmaz da 1 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 7, Tarık Çetin de 1 müsabakada oynadı.

Bu karşılaşmalarda Uğurcan 9 gol yerken, 3 maçta da kalesini kapadı. Ederson ise kalesinde 4 gol görürken, 5 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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