Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig devi Galatasaray, 18 yaşındaki genç futbolcusu Efe Akman'la 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

4 YILLIK ANLAŞMA İMZALADILAR

Sarı-kırmızılılar, iç transferde 18 yaşındaki genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, orta sahada görev yapan Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

A TAKIMLA 2 MAÇA ÇIKTI

Yapılan açıklamada, 'Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.' ifadeleri kullanıldı. Ön libero pozisyonunda görev yapan Efe Akman, A takımla 2 resmi maça çıktı.