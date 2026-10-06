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Galatasaray divan kurulu yarın RAMS Park'ta toplanacak, mali tablolar sunulacak

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Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın 13.30'da RAMS Park'ta yapılacak. Toplantıda 31 Mayıs 2026 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile yönetsel-sportif faaliyet raporları sunulacak, denetim kurulu tespitlerini paylaşacak.

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından sunulacak.

Denetim kurulu da söz konusu raporlarla ilgili tespit ve incelemelerini üyelerle paylaşacak.

Kaynak: AA
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