Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de toplandı

Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin taraftarları, Kadıköy'deki Boğa Heykeli'nde toplandıktan sonra Chobani Stadyumu'na geldi. Güvenlik kontrollerinden geçen taraftarlar, 17.30'da otobüslerle Rams Park'a doğru hareket edecek.
GALATASARAY deplasmanına gidecek olan Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de toplandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde deplasman tribününde yer alacak Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki Boğa Heykeli'nde toplandıktan sonra Chobani Stadyumu'na geldi. Daha sonra güvenlik kontrollerinden geçen sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla hareket saatini beklemeye başladı. Saat 17.30'da otobüsler, Rams Park'a doğru hareket edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı