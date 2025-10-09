Haberler

Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar
Haber Videosu

Galatasaray, formunu kaybeden Mauro Icardi için milli arada özel antrenman ve beslenme programı hazırladı. Arjantinli yıldız bu sezon 9 maçta 5 gol attı, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Süper Lig devi Galatasaray, milli arada Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için özel bir çalışma programı hazırladı.

FORMUNU YAKALAMASI İÇİN ÖZEL PLAN

Sakatlığının ardından eski formuna kavuşması zaman alan ve hâlâ fazla kiloları bulunduğu belirtilen Icardi için teknik ekip harekete geçti. Milli ara boyunca Arjantinli golcünün kondisyon ve güç çalışmalarına ağırlık verilecek, beslenme düzeni de yeniden planlanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta 373 dakika forma giyen Icardi, 5 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcünün, milli ara sonrası fiziksel olarak istenen seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtolgn:

fenerbahceye gel

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Adam bjk maçı biter bitmez staddan havaalanına gitti bulursanız diyet programına başlatırsınız

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

Bir BJK li olarak çok da si… deydi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.