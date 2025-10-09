Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar

Süper Lig devi Galatasaray, milli arada Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için özel bir çalışma programı hazırladı.

FORMUNU YAKALAMASI İÇİN ÖZEL PLAN

Sakatlığının ardından eski formuna kavuşması zaman alan ve hâlâ fazla kiloları bulunduğu belirtilen Icardi için teknik ekip harekete geçti. Milli ara boyunca Arjantinli golcünün kondisyon ve güç çalışmalarına ağırlık verilecek, beslenme düzeni de yeniden planlanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta 373 dakika forma giyen Icardi, 5 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcünün, milli ara sonrası fiziksel olarak istenen seviyeye ulaşması hedefleniyor.