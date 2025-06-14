Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Haber Videosu

Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan Skriniar için bir kez daha transfer yarışına girdi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde aynı isim için yarışan iki takım, yaz döneminde yeniden karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Skriniar'ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile temasa geçti. Ancak Galatasaray da devrede. Sarı-kırmızılılar, yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar için kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde yeniden aynı isim için karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli yönetim, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Skriniar'ın bonservisi için temasa geçti. Ancak bu kez Galatasaray da devrede.

İKİ TAKIMA DA SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katarak rövanşı almak istiyor. Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Feneve giden bize gelmesin. Yanlış bir transfer adımı.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de orman yangını yerleşim yerine kadar ulaştı

Ormanda başlayan yangında alevler evlerin kapısına kadar ulaştı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası

Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.