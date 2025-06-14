Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan Skriniar için bir kez daha transfer yarışına girdi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde aynı isim için yarışan iki takım, yaz döneminde yeniden karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Skriniar'ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile temasa geçti. Ancak Galatasaray da devrede. Sarı-kırmızılılar, yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar için kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde yeniden aynı isim için karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli yönetim, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Skriniar'ın bonservisi için temasa geçti. Ancak bu kez Galatasaray da devrede.
İKİ TAKIMA DA SICAK BAKIYOR
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katarak rövanşı almak istiyor. Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.