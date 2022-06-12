Galatasaray'daki görevinden ayrılan Burak Elmas TFF başkan adayının listesine giriyor - Haberler

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Galatasaray'daki görevinden ayrılan Burak Elmas TFF başkan adayının listesine giriyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Eski TFF Başkanı Erdal Alkış, Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesini sosyal medya hesabından yayınladı. Alkış'a göre Galatasaray Başkanlığı'nı bırakan Burak Elmas da yönetimde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın seçilmesi en muhtemel adayı olarak gözüken Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde yer alacak kişilerle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

BURAK ELMAS LİSTEDE

Eski TFF Başkan adaylarından Erdal Alkış, Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu Dursun Özbek'e teslim eden Burak Elmas'ın da Büyükekşi'nin listesinde olacağını iddia etti. Alkış, başkan adaylığı için son ana kadar girişimde bulunan ama başvurmayan Servet Yardımcı'nın de Büyükekşi ile yola devam edeceğini savundu. Alkış, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi listesi: Burak Elmas, Mustafa Hacıkerimoğlu, Haluk Kalyoncu, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, Mehmet Baykan, Cengiz Zülfikaroğlu, Volkan Can, Bülent Demirlek, Ali Düşmez ve 1 Spor Ekonomisti… Ne dersiniz sn Kamuoyu?" diye yazdı.

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Burak Elmas TFF başkan adayının listesine giriyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Burak Elmas Spor Haberler

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