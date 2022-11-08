Galatasaray'da sakatlık depremi! Genç yıldız, Ofspor maçına devam edemedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki Mathias Ross, karşılaşmaya devam edemedi. Aldığı darbe sonrası yerde kalan Danimarkalı savunmacı sakatlanarak oyun alanını terk etti ve yerini Emin Bayram'a bıraktı.

Galatasaray ile Ofspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir olay yaşandı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın genç stoperi Mathias Ross, 26. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Danimarkalı savunmacı, yürüyerek direkt soyunma odasına gitti.

EMİN BAYRAM OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da Mathias Ross'un yerine bir diğer genç yıldız Emin Bayram dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.