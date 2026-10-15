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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Schio'ya 84-66 yenildi

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine 84-66 mağlup oldu. Galatasaray, mücadeleden mağlubiyetle ayrılarak grubun ilk haftasını yenilgiyle tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12

Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18

1. Periyot: 17-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 55-65

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine 84-66 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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