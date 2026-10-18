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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u deplasmanda 73-67 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 73-67 yendi. Devreyi 40-32 geride kapatan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü periyot sonunda 54-53 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Furkan Keseratar, Metehan Alaçam, Yavuzhan Kürşat Aydın

Emlak Konut: Nehir Ulufer 8, Kunaiyi-Akpanah 4, Ceren Akpınar 9, Allen 10, Mavunga 20, Zeynep Çelik, Lelik 12, Penna 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Nelson-Ododa 16, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 9, Kuier 17, Şevval Akalan 6, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Elif Bayram 2, Hof 2

1. Periyot: 25-18

Devre: 40-32

3. Periyot: 53-54

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 73-67 yendi.

Kaynak: AA
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