Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yılın Spor Yöneticisi Seçildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından "Yılın spor yöneticisi" seçildi.

Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci arasında yapılan oylamada yüzde 60'la "Yılın spor yöneticisi" seçilen Özbek'e ödülü üniversitenin Kazlıçeşme Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle verildi.

Törene, Dursun Özbek'in yanı sıra İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, rektör Prof. Dr. Emre Alkin, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Maruf Güneş ile Fatih Demircan katıldı.

Salona coşkulu alkışlar ve tezahüratlar arasında giren başkan Dursun Özbek, öğrencileri selamladı.

Törende katılımcılara hitap eden başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü olmadığını aktararak, " Galatasaray, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten, kültürden gelen bir kulübüz. Herkesi kıskandıran yönlerimizden bir tanesi de bu. Kimsenin böyle bir tarihi yok. Biz yöneticiler de buna uygun olarak, geçmişimizi özümseyerek, bize emanet edilen değerlerin ne kadar önemli olduğunu bilerek kulübü yönetmeye ve Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özbek, kulübün "Yabancı takımları yenme" misyonuna değinerek, "Biz bir spor kulübüyüz. 1905 yılında Ali Sami Yen Bey, arkadaşlarıyla bu kulübü kurduğunda kuruluş manifestosunu yazmışlar. En büyük özellik, birlik ve beraberliğin yanında Avrupalı takımları yenme özelliğini de koymuşlar. Bizim beklediğimiz Avrupa'da maç kazanmak, tur atlamak değil bir kupa getirmek. 24 yıl önce bunu başardık. Bir yenisini getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kalmasına değinen Özbek, "Şampiyonluk yarışı içindeyiz. Bu mücadeleyi Galatasaray'a yakışır şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şampiyonluk kadar değerlerimiz, ananelerimiz ve geldiğimiz kültür de önemli. Bundan vazgeçmeden, ödün vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız. Şampiyonluk yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Bu hafta sonu bütün Galatasaraylıları sevince boğmak için elimizden geleni yapıyoruz. İyilerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz. Galatasaray, bu hedefe ulaşacaktır. Sizleri de bu hafta sonu inşallah mutluluğa boğacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alkin: "Bize kimse dokunamaz"

Aynı zamanda Galatasaray Kulübü kongre üyesi olan rektör Emre Alkin, sarı-kırmızılı camianın lider, akılcı, vefalı ve nazik olduğunu ancak kendilerine kimsenin dokunamayacağını söyledi.

Galatasaray Kulübünün dört önemli özelliği olduğunu dile getiren Alkin, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın en önemli özelliği liderliktir. Galatasaray, hiçbir zaman bir veya iki maçın sonucuna bakmaz, ipi göğüsleyen taraftır. Galatasaray için liderlik Avrupa'da birkaç tur atlamak değil, Avrupa'nın kalbinden kupayı getirip müzeye koymaktır. Galatasaray'ın ikinci en önemli özelliği ise akılcılıktır. Dursun başkan ile Galatasaray'da çalışırken akılcı yaklaşımlarından çok şey öğrendim. Kazanmak için manevi değerlerimizi tahrip etmeyiz. Galatasaray, 'Kazanalım da nasıl olursa olsun.' şeklinde davranmaz. Kazanırken hem milli menfaate hem de milli değerlere sahip çıkar. Biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Üçüncü özellikle vefadır. Sadece kendi kurucusu için vefa göstermez. Başka camiaların kurucularına da saygı gösterir, onları gözetir ve onlara asla kötü söz söylemez. Bu açıdan başka camialara örnek olması gerek. Kendi şanlı geçmişimize sahip çıkıyoruz ve biz diğerlerinden farklıyız. Diğer camiaların büyüklerine saygımız olduğu için Galatasaraylıyız. Sonuncusu, nezakettir. Galatasaray nezaketi bilir ancak nezaket bizim için gevşeklik değildir. Biz centilmenizdir. Bizim bir duruşumuz var. Galatasaray liderdir, akılcıdır, vefalıdır ve naziktir ama bize kimse dokunamaz. Biz, sevinçlerimizi de şiddete dökmeden yapan kutsal bir camiayız. Biz kazanmayı da kaybettiğimiz zaman sindirip ders çıkarmasını da biliriz. Ancak hiçbir zaman şaşı davranışlar, şiddet eğilimleri göstermeyiz. Bu da Galatasaray'ın diğer camialardan farkıdır. Biz bir maçla karar vermeyiz. Biz, ipi göğüsleyen tarafız. Diğer camialar büyüktür ama onları bir maça sevinecek duruma getirenler düşünsün."

Tören, Nihat Kırmızı ile Emre Alkin tarafından Dursun Özbek'e ödülünün takdim edilmesiyle sona erdi.