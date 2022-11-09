Galatasaray'a Ross'tan kötü haber geldi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Ofspor'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların genç stoperi Mathias Ross'tan kötü haber geldi. Danimarkalı savunmacının en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'un son durumu netlik kazandı. Genç stoper uzun süre formaya hasret kalacak.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Ofspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mathias Ross, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Danimarkalı futbolcunun yapılan tetkiklerde darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana geldiği, ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiği belirtildi. Ross'un 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALBORG'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

21 yaşındaki Mathias Ross sezon başında 1.7 milyon euro karşılığında Danimarka'nın Alborg takımından Galatasaray'a transfer olmuştu.