Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 18-26 Mayıs tarihleri arasında rekor bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 300 milyon TL ciro yapmayı başardı. Yenikapı'da düzenlenen kutlamalarda GS Store çadırında tek gün içinde 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı, mağazaların ise hafta sonu boyunca yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı belirtildi.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı: 8 günde rekor gelir, kasaya giren rakam dudak uçuklattı
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray adeta para bastı. Sarı-kırmızılılar, 18-26 Mayıs tarihleri arasında ciddi bir geliri kasasına koydu. 18 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs akşam saatlerine kadar rekor bir geliri kasasına koydu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, 18-26 Mayıs'ta 300 milyon TL ciro elde etti. Yenikapı'da yapılan kutlamalarda kurulan GS Store çadırında 25 Mayıs günü 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı belirtildi.
Ayrıca mağazaların hafta sonunda da yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılarda 5 yıldızlı yeni formaların çıkmasının ardından satışların katlanarak artması bekleniyor.