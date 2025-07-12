Galata Spor'un Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu Görevinden Ayrıldı

Galata Spor'un Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu Görevinden Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galata Spor'u 3. lige taşıyan teknik direktör Turhan Sofuoğlu, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Duygusal bir veda açıklaması yapan Sofuoğlu, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

GALATA Spor'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Turhan Sofuoğlu, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını açıkladı. 3'üncü lige çıkardığı Galata Spor'da gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran deneyimli çalıştırıcı, yaptığı duygusal veda açıklamasıyla camiaya teşekkür etti.

Sofuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktörlük görevini üstlendiğim bu güzel kulüpte, semt ruhunu, mücadelesini ve inancını her an hissettim. Bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk ve elde ettiğimiz başarı, sadece bir sonuç değil; büyük bir emeğin, inancın ve birlikteliğin meyvesiydi.

Başta başkanımız Emin Selim Akgül olmak üzere, benimle omuz omuza yürüyen tüm yöneticilere, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerime ve Galata tribünlerinde her zaman gücünü hissettiren taraftarımıza yürekten teşekkür ederim.

Bu arma için birlikte ter döktük, birlikte sevindik. Galata Spor'a ve bu camiaya emek vermiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Bugün yollarımız ayrılıyor ama gönlüm Galata'da daima sizlerle beraber. Her şey için teşekkür ederim."

Galata Spor yönetimi de Sofuoğlu'na emekleri için teşekkür ederek, "Turhan Sofuoğlu her zaman bu ailenin bir parçası olarak kalacaktır" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'ın 'Birlikte yürüyeceğiz' sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi

Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak

3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.