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G.Saray'da beklenmedik ayrılık talebi! Mata, küme düşmek üzere olan takıma gitmek istiyor

Spor Haberleri

Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü yıldız Juan Mata, opsiyonu kullanmak istemiyor. İspanyol basını, Mata'nın küme düşmek üzere olan Valencia'ya geri döneceğini yazdı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı. Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.

El Gol'ün haberine göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor. Haberde LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.

G.Saray'da beklenmedik ayrılık talebi! Mata, küme düşmek üzere olan takıma gitmek istiyor

Galatasaray, sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılıların, Mata'nın bu kararı sonrası oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

Bu sezon Galatasaray'da 12 lig maçında şans bulan Mata, 295 dakikaya 3 gol ve 1 asist sığdırdı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 1 asistle oynadı. Senelik 1.9 milyon euro ücrete Galatasaray'a evet diyen Mata için bonservis bedeli ve imza parası ödenmedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Juan Mata Spor Haberler

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