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Futbolu bırakan Yılmaz Özeren, Altınordu U15'te yardımcı antrenör olacak

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Futbolu bırakan Yılmaz Özeren, Altınordu U15'te yardımcı antrenör olacak
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Geçen sezon Altınordu A takımının kaptanlığını yapan ve futbolu bırakan Yılmaz Özeren, kulüpteki görevine altyapıda devam edecek. Yeni sezonda Altınordu U15 takımında yardımcı antrenör olarak görev yapacak Özeren, aynı zamanda takımların orta saha antrenörlüğünü de üstlenecek.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu, geçen sezon kırmızı-lacivertli formayı giydikten sonra futbolu bırakma kararı alan Yılmaz Özeren'i antrenör olarak yuvada tuttu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon A takımımızın kaptanlığını yapan Yılmaz Özeren, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Altınordu'daki görevine altyapı teknik ekibimizin içerisinde devam ediyor. Yeni sezonda Altınordu U15 takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacak Özeren, aynı zamanda Altınordu takımlarımızın orta saha antrenörlüğünü de üstlenecek. Futbolculuk kariyerinde edindiği deneyim ve birikimini genç oyuncularımıza aktaracak Yılmaz Özeren'e yeni görevinde başarılar diliyor, genç futbolcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yılmaz Özeren'in oğlu Emir, Altınordu U14 takımında görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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