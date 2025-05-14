Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
İtalya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Milan ve Bologna, dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç, bu akşam saat 22:00'de oynanacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İtalya Kupası sahibini buluyor. Milan ve Bologna, İtalya Kupası final maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
ŞİFRESİZ KANALDA
14 Mayıs Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak olan Milan - Bologna maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
DEV MAÇ BU AKŞAM
Milan - Bologna maçı bu akşam saat 22:00'de oynayacak. Milan - Bologna final maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.